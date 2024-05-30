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В России
Опубликовано 30 мая 2024, 19:12
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В Самаре начали тестирование биотоплива для самолетов

Для снижения выбросов
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что ученые вуза начали тестирование биодобавок в авиационном топливе с целью снижения вредных выбросов в атмосферу. Исследования проводятся на малоразмерных газотурбинных двигателях, в том числе на собственной разработке университета.
В Самаре начали тестирование биотоплива для самолетов
© Jacek Dylag

Это первые эксперименты подобного рода на таких двигателях, что открывает перспективы для создания более экологически чистых и эффективных авиационных топлив. Ученые анализируют свойства биотопливных смесей и их воздействие на работу двигателей, с целью оптимизации состава топлива, отметили в пресс-службе.

Планируется также проведение испытаний на горелочных устройствах и камерах сгорания двигателей, используемых в гражданской авиации. Целью исследований является достижение оптимального соотношения компонентов в топливе, чтобы существенно снизить уровень вредных выбросов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#природа
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#экология
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#разработка