В Самаре начали тестирование биотоплива для самолетов

Это первые эксперименты подобного рода на таких двигателях, что открывает перспективы для создания более экологически чистых и эффективных авиационных топлив. Ученые анализируют свойства биотопливных смесей и их воздействие на работу двигателей, с целью оптимизации состава топлива, отметили в пресс-службе.

Планируется также проведение испытаний на горелочных устройствах и камерах сгорания двигателей, используемых в гражданской авиации. Целью исследований является достижение оптимального соотношения компонентов в топливе, чтобы существенно снизить уровень вредных выбросов.