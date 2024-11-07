В Самаре начнут испытания прибора для ранней диагностики меланомы

Прибор, разрабатываемый более 10 лет в сотрудничестве с Самарским университетом, СамГМУ и областным онкологическим диспансером, позволяет выявлять меланому на ранней стадии с помощью оптического исследования кожи. Метод основан на бесконтактной оптической биопсии, которая исключает необходимость в биопсии. Первые тесты устройства были завершены в 2017 году, а сейчас проект активно развивается в рамках программы «Приоритет-2030».

Как рассказал ректор СамГМУ Александр Колсанов, после завершения разработки прототип прибора пройдет испытания ex vivo, а затем начнется клиническое тестирование. Это позволит прибору выйти в серийное производство.

Прибор анализирует оптические характеристики кожи с помощью лазера и камеры, а данные обрабатывает искусственный интеллект. Результаты появляются через несколько минут, с точностью до 97%. Это значительно превосходит стандартные методы диагностики, которые имеют точность лишь 50−60%.