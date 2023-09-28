В Самаре построят киберфизическую фабрику газотурбинных двигателей

В Самаре построят киберфизическую фабрику газотурбинных двигателейДо конца 2023 года
В пресс-службе Самарского университета имени Королева рассказали, что построит киберфизическую фабрику газотурбинных двигателей. Производство планируют открыть до конца 2023 года, для начала оно будет опытным, пишет РИА Новости.
© Ferra
Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству малоразмерных газотурбинных двигателей создается на территории университетского кампуса в интересах наших индустриальных партнеров – ОДК и "ОДК–Кузнецов". Это уже второй проект, теоретической основой для которого стала концептуальная модель цифрового завода, разработанная сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета имени Королева. Ранее мы уже сообщали о работе над созданием киберфизической фабрики по производству наноспутников в интересах "Роскосмоса". Оба проекта реализуются параллельно.
Создание кибе физической фабрики несет в себе цели, в которые входят проработка цифрового проектирования, подготовка инженеров, которые могут разработать цифровое производство, а также управлять им, сообщила доцент кафедры производства двигателей летательных аппаратов Виктория Кокарева.