В Самаре построят киберфизическую фабрику газотурбинных двигателей

Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству малоразмерных газотурбинных двигателей создается на территории университетского кампуса в интересах наших индустриальных партнеров – ОДК и "ОДК–Кузнецов". Это уже второй проект, теоретической основой для которого стала концептуальная модель цифрового завода, разработанная сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета имени Королева. Ранее мы уже сообщали о работе над созданием киберфизической фабрики по производству наноспутников в интересах "Роскосмоса". Оба проекта реализуются параллельно.