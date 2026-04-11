В Самаре раскрыли тайну космических «фантомов»

Как отмечается в материале РИА Новости, в Барьере Ориона (область между звёздами) есть плотные горячие сгустки газа. Они перемещаются быстрее звука и меняют форму — это и есть «фантомы». Учёные описали этот процесс с помощью газодинамических уравнений и показали, что он запускается при температурах выше 207°C, когда нагрев и охлаждение перестают компенсировать друг друга.

Возникает эффект, похожий на эхо, которое не затихает, а становится громче. Каждая новая волна подхватывает предыдущую, формируя целые группы ударных импульсов.

Подчёркивается, что модель самарских исследователей хорошо согласуется с реальными наблюдениями и помогает понять, как устроена межзвёздная среда во Вселенной.

«Наше исследование позволяет заметно расширить знания о формировании и эволюции структур ударных волн в фотодиссоциативных областях космоса на примере Барьера Ориона... Созданная нами модель хорошо согласуется с наблюдаемыми динамическими структурами в Барьере Ориона и помогает глубже понять физические процессы, управляющие межзвездной средой во Вселенной», — рассказал заведующий кафедрой физики Самарского университета Дмитрий Завершинский.