В Самаре раскрыли влияние гормона аппетита на биологические часы

Грелин, известный как «гормон голода», регулирует не только аппетит, но и когнитивную деятельность, память и обучаемость. Его концентрация увеличивается при виде пищи или запахе еды. Но, как выяснили ученые, грелин играет важную роль и в адаптации биологических часов организма.

Головной механизм этой синхронизации осуществляется через супрахиазматическое ядро гипоталамуса, которое управляет циркадными ритмами организма. В отличие от основного фотического механизма, который учитывает световой день, грелин использует нефотический механизм — информацию о режиме питания.

В ходе экспериментов ученые Самарского университета изучили влияние грелина на нейроны в головном мозге крыс. Оказалось, что гормон воздействует на активность нейронов, причем его влияние разнонаправленно. Ученые обнаружили, что грелин усиливает активность части нейронов, в то время как другие, наоборот, тормозятся. Этот эффект регулируется через специальные рецепторы, которые также участвуют в противовоспалительном ответе организма.