В Самаре разработали бескорпусный фотодиод для датчиков и роботов

Опубликовано 05 декабря 2024, 19:161 мин.
В Самаре разработали бескорпусный фотодиод для датчиков и роботовНа замену иностранным аналогам
В пресс-службе Самарского государственного технического университета (СамГТУ) сообщили, что ученые вуза создали прототип бескорпусного фотодиода. Он найдет применение в датчиках, роботах и медицинском оборудовании. Ранее в России не выпускали аналогичные фотодиоды, а зарубежные устройства были значительно дороже.
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Фотодиод — это устройство, которое преобразует свет в электрический заряд. Разработанный прототип отечественного фотодиода, по словам ученых, будет иметь КПД более 50%. Это делает его более эффективным и доступным по цене, чем зарубежные аналоги.
Бескорпусные фотодиоды используются в современных энергоемких технологиях. Их применяют в помехозащищенных системах, где вместо проводов используется оптоволокно, и энергия переносится светом, а не электричеством. Такие устройства необходимы для работы в опасных средах, а также в медицинском оборудовании, интеллектуальных имплантатах и мониторинге высоковольтных линий.