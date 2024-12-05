В Самаре разработали бескорпусный фотодиод для датчиков и роботов

Фотодиод — это устройство, которое преобразует свет в электрический заряд. Разработанный прототип отечественного фотодиода, по словам ученых, будет иметь КПД более 50%. Это делает его более эффективным и доступным по цене, чем зарубежные аналоги.

Бескорпусные фотодиоды используются в современных энергоемких технологиях. Их применяют в помехозащищенных системах, где вместо проводов используется оптоволокно, и энергия переносится светом, а не электричеством. Такие устройства необходимы для работы в опасных средах, а также в медицинском оборудовании, интеллектуальных имплантатах и мониторинге высоковольтных линий.