В Самаре разработали легкий беспилотник

Беспилотник демонстрирует высокие аэродинамические качества и низкое энергопотребление. Он способен летать со скоростью 80−120 км/ч и в течение 30 минут, а его взлетный вес составляет всего 6,5 кг, из которых 1,5 кг — это полезная нагрузка. Размах крыльев аппарата составляет 2,5 м, длина фюзеляжа — 1,35 м. Для его взлета достаточно короткой площадки длиной всего 25 м, что позволяет удобно сажать его в поле.

Первый экземпляр уже прошел испытания и был передан региональной компании, занимающейся планерной авиацией. В университете отметили, что имеющиеся мощности позволяют начать серийное производство дронов, что откроет новые возможности для применения в сельском хозяйстве.