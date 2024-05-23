В Самаре разработали методику расчета стоимости космических испытаний

Опубликовано 23 мая 2024, 20:46
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В Самаре разработали методику расчета стоимости космических испытанийОна позволит оперативно определять реальные затраты
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что Центр коммерческого космоса разработал универсальную методику для оценки стоимости проведения испытаний коммерческой космической техники. Этот инновационный подход, созданный в рамках стратегической программы «Приоритет-2030», позволит оперативно определять реальные затраты на испытания.
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Методика, которую в дальнейшем планируют автоматизировать в виде компьютерной программы, призвана обеспечить более быстрый доступ к данным о реальной стоимости испытаний и помочь сформировать оптимальные цены на рынке космических услуг.
Этот инструмент будет полезен ведущим российским университетам, научным и испытательным центрам, а также частным компаниям и малым инновационным предприятиям, занимающимся созданием космической техники, отметили в пресс-службе.
Методика позволяет проводить анализ объектов испытания и устанавливать оптимальную цену договора с учетом различных особенностей заказа. Она способствует эффективному использованию ресурсов и обеспечивает высокий уровень качества проводимых испытаний.