В Самаре разработали методику расчета стоимости космических испытаний

Методика, которую в дальнейшем планируют автоматизировать в виде компьютерной программы, призвана обеспечить более быстрый доступ к данным о реальной стоимости испытаний и помочь сформировать оптимальные цены на рынке космических услуг.

Этот инструмент будет полезен ведущим российским университетам, научным и испытательным центрам, а также частным компаниям и малым инновационным предприятиям, занимающимся созданием космической техники, отметили в пресс-службе.

Методика позволяет проводить анализ объектов испытания и устанавливать оптимальную цену договора с учетом различных особенностей заказа. Она способствует эффективному использованию ресурсов и обеспечивает высокий уровень качества проводимых испытаний.