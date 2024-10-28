В Самаре разработали наноспутники для поиска нефтяных загрязнений

По данным пресс-службы университета, проект осуществляется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi. Наноспутники оснащены компактными гиперспектрометрами, которые способны «видеть» в многоканальном спектральном отображении, выявляя характеристики объектов, невидимые для человеческого глаза.

С помощью этих аппаратов ученые планируют определять уровень влажности лесов для оценки риска возникновения пожаров и проводить мониторинг сельскохозяйственных культур. Кроме того, будут осуществляться поиск и регистрация нефтяных загрязнений, анализ состава и толщины нефтяных слоев, а также изучение скорости их распространения.

Профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева, доктор физико-математических наук Роман Скиданов сообщил, что наноспутник HyperView-1G состоит из шести кубиков и имеет рекордное разрешение до 7 метров на пиксель, а Colibri-S, состоящий из трех юнитов, также обладает высокими характеристиками — до 60 метров на пиксель. Ожидается, что срок работы этих аппаратов составит три года.