В Самаре разработали ПО для автоматической оценки моторики рук после инсульта

Опубликовано 21 августа 2024, 21:44
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В Самаре разработали ПО для автоматической оценки моторики рук после инсультаНовая программа улучшит реабилитацию пациентов
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что ученые вуза создали программное обеспечение (ПО), которое автоматически оценивает нарушения моторики рук у пациентов после инсульта, черепно-мозговых травм и нейродегенеративных заболеваний.
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Директор НИИ нейронаук СамГМУ Александр Захаров отметил, что проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Новая система анализирует кинематику движений кисти при взаимодействии с виртуальными объектами, обеспечивая точную оценку двигательных нарушений. Врачи-реабилитологи получают отчет в виде стандартизированной шкалы, такой как тест АРАТ.
Ранее врачи проводили осмотр и тестирование вручную, что занимало много времени и требовало специального оборудования. Теперь ПО автоматизирует этот процесс, что позволит назначить более эффективные методы реабилитации.