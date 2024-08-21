В Самаре разработали ПО для автоматической оценки моторики рук после инсульта

Директор НИИ нейронаук СамГМУ Александр Захаров отметил, что проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Новая система анализирует кинематику движений кисти при взаимодействии с виртуальными объектами, обеспечивая точную оценку двигательных нарушений. Врачи-реабилитологи получают отчет в виде стандартизированной шкалы, такой как тест АРАТ.

Ранее врачи проводили осмотр и тестирование вручную, что занимало много времени и требовало специального оборудования. Теперь ПО автоматизирует этот процесс, что позволит назначить более эффективные методы реабилитации.