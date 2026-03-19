В Самаре создали ИИ-помощников для анализа сна по ЭЭГ и аудиозаписям

Опубликовано 19 марта 2026, 18:291 мин.
В Самаре создали ИИ-помощников для анализа сна по ЭЭГ и аудиозаписямНовые программы анализируют дыхание и стадии сна
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что ученые вуза представили два цифровых инструмента на базе искусственного интеллекта (ИИ). Они созданы для помощи врачам в диагностике нарушений сна. Разработка ориентирована на неврологов, сомнологов и специалистов функциональной диагностики.
© Ferra.ru
Первый программный модуль предназначен для выявления дыхательных проблем. Он автоматически обнаруживает по аудиозаписи такие нарушения, как апноэ, гипопноэ и храп. Анализ происходит на основе изучения мел-спектрограмм, а итоговый отчет содержит ключевые показатели для оценки состояния пациента, добавили в пресс-службе.
Второй прототип занимается расшифровкой данных полисомнографии. Модель глубокого обучения обрабатывает сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и каждые 30 секунд относит запись к определенной стадии сна. Важно, что алгоритм можно дообучать под особенности оборудования конкретной клиники, что повышает точность результатов.