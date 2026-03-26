В Самаре создали комплекс для диагностики травм мозга по движению глаз

Опубликовано 26 марта 2026, 12:01
В Самаре создали комплекс для диагностики травм мозга по движению глазПроцедура занимает от одной до трех минут с использованием ИИ
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали аппаратно-программный комплекс для ранней диагностики черепно-мозговых травм. Устройство анализирует непроизвольные микродвижения глаз и реакцию зрачка на свет. Процедура занимает от одной до трех минут.
Комплекс существует в двух вариантах. Портативная версия предназначена для экстренной и полевой диагностики. Стационарная используется для углубленного обследования в медицинских учреждениях. В основе работы лежат физиологические маркеры травматического повреждения мозга в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ). Это обеспечивает автоматизированную интерпретацию результатов.
Метод неинвазивный и безболезненный. Он не требует транспортировки пациента в специализированный стационар. Диагностика становится более объективной и стандартизированной, не зависит от квалификации врача. Комплекс может применяться в скорой помощи, спортивной медицине и при сортировке пострадавших.