В Самаре создали нейросеть для поиска заброшенных полей

Опубликовано 04 декабря 2025, 18:221 мин.
В Самаре создали нейросеть для поиска заброшенных полейСервис анализирует спутниковые снимки и данные кадастра
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что ученые вуза совместно с компанией «Самис» разработали сервис на базе нейросетей для обнаружения неиспользуемых сельхозугодий. Система в автоматическом режиме сравнивает данные земельного кадастра и космические снимки с разрешением от 2 до 10 метров.
© Ferra.ru
Искусственный интеллект классифицирует участки, где давно не велась сельхоздеятельность, с точностью до 95%. Для оценки перспективности возврата земли в оборот нейросеть анализирует климатические данные, характеристики почвы, рельеф и соседние плодородные угодья, отметили в пресс-службе вуза.
Сервис создан на базе платформы «Робот-картограф» и уже протестирован в Самарской области. Разработка может применяться в большинстве регионов страны для ускорения и автоматизации процесса инвентаризации сельхозземель.