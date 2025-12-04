В Самаре создали нейросеть для поиска заброшенных полей

Искусственный интеллект классифицирует участки, где давно не велась сельхоздеятельность, с точностью до 95%. Для оценки перспективности возврата земли в оборот нейросеть анализирует климатические данные, характеристики почвы, рельеф и соседние плодородные угодья, отметили в пресс-службе вуза.

Сервис создан на базе платформы «Робот-картограф» и уже протестирован в Самарской области. Разработка может применяться в большинстве регионов страны для ускорения и автоматизации процесса инвентаризации сельхозземель.