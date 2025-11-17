В Самаре создали новый метод распознавания движений тела

Опубликовано 17 ноября 2025, 23:131 мин.
В Самаре создали новый метод распознавания движений телаТехнология на основе motion capture упростит анализ действий
Доцент Самарского университета Евгений Мясников разработал новый подход к распознаванию человеческих движений с помощью технологии motion capture. Метод преобразует данные о движении в траектории точек в специальном пространстве поз, что позволяет точно идентифицировать действия.
Технология motion capture использует датчики на теле для фиксации перемещений. Полученные массивы информации часто избыточны, а движения разных людей варьируются по скорости и амплитуде. Предложенный метод сжимает эти данные до компактных траекторий, сохраняя ключевые характеристики.
Разработка демонстрирует более высокую точность распознавания по сравнению с существующими аналогами. Тестирование проводилось на открытом наборе данных, предоставленном другими исследователями.
Потенциальные области применения включают медицинскую диагностику нарушений опорно-двигательного аппарата, системы безопасности для выявления подозрительных действий и технологии «умного дома».