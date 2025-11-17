В Самаре создали новый метод распознавания движений тела

Технология motion capture использует датчики на теле для фиксации перемещений. Полученные массивы информации часто избыточны, а движения разных людей варьируются по скорости и амплитуде. Предложенный метод сжимает эти данные до компактных траекторий, сохраняя ключевые характеристики.

Разработка демонстрирует более высокую точность распознавания по сравнению с существующими аналогами. Тестирование проводилось на открытом наборе данных, предоставленном другими исследователями.

Потенциальные области применения включают медицинскую диагностику нарушений опорно-двигательного аппарата, системы безопасности для выявления подозрительных действий и технологии «умного дома».