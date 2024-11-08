В Самаре создали новый метод управления космическими аппаратами

Малые космические аппараты — это спутники и другие устройства, предназначенные для выполнения различных задач в космосе. Эти аппараты, благодаря своей компактности, представляют собой важный инструмент для мониторинга Земли, но их управление осложняется различными факторами, такими как температурные изменения.

Особое внимание ученые уделили проблеме температурного удара, который может возникать на солнечных панелях аппаратов. Профессор кафедры космического машиностроения имени генерального конструктора Д. И. Козлова Самарского университета Андрей Седельников, руководитель исследования, рассказал, что ученые математически смоделировали деформацию солнечных панелей при температурных колебаниях и разработали способ управления, который минимизирует влияние этих изменений.

Использование новой технологии позволит улучшить качество данных, получаемых с космических аппаратов, и повысит точность снимков Земли. В дальнейшем ученые планируют продолжить работу, совершенствуя методы управления и снижая негативное влияние тепловых ударов на аппараты.