В Самаре создали платформу для реабилитации и диагностики движений

Платформа предназначена для диагностики нарушений равновесия и восстановления двигательной активности у пациентов с неврологическими заболеваниями, после нейрохирургических операций или протезирования. Она также может быть использована в ортопедии, травматологии, спортивной медицине и оториноларингологии, отметили в пресс-службе.

Принцип работы устройства заключается в том, что пациент становится на платформу, оснащенную датчиками давления. Эти датчики фиксируют движения тела пациента, а затем передают данные на монитор, где врач видит графики и таблицы, отображающие изменения в центре тяжести пациента. Все данные используются для формирования отчетов и управления игровым процессом, что способствует биологической обратной связи и улучшает эффективность реабилитации.