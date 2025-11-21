В Самаре создали программу для оценки психического состояния

Опубликовано 21 ноября 2025, 10:301 мин.
В Самаре создали программу для оценки психического состоянияСистема анализирует 91 параметр и выдает заключение
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Самарской психиатрической больницы разработали программу для автоматической оценки психологического состояния. Она представляет собой онлайн-опросник, основанный на семи клинически утвержденных шкалах.
Программа анализирует 91 параметр, включая признаки тревожности, депрессии, биполярного расстройства, суицидальных наклонностей и посттравматического стресса. Заполнение анкеты занимает 20−30 минут, после чего система автоматически формирует краткое заключение с рекомендациями.
Разработка может применяться не только в клинической практике, но и в корпоративной среде. В медицине ее использование позволяет экономить до 20 минут на приеме одного пациента. В HR-менеджменте программа помогает отслеживать психологический климат в коллективе, отметили в пресс-службе.
