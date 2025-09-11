В России
Опубликовано 11 сентября 2025, 17:01
1 мин.

В Самаре создали систему для автоматизации детских медосмотров

Комплекс «АПАК» ускоряет проверку здоровья детей
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ сообщили, что ученые вуза разработали программно-аппаратный комплекс «АПАК». Он предназначен для цифровизации профилактических осмотров детей.
Система автоматически измеряет ключевые параметры здоровья: вес, артериальное давление, насыщение крови кислородом, жизненную емкость легких и проводит ЭКГ. Данные с Bluetooth-устройств передаются и оперативно анализируются.

Результаты оцениваются автоматически. Отклонения от нормы выделяются цветовой маркировкой уже на этапе доврачебного осмотра. Это сокращает время работы врача с бумажными носителями и помогает быстрее выявлять детей с нарушениями развития.

Тестирование комплекса уже показало его эффективность. С его помощью удалось диагностировать у детей ожирение, синдром артериальной гипертензии, гипотензии и нарушения бронхиальной проводимости.

В перспективе разработка может быть интегрирована с единой медицинской информационной системой (ЕМИАС).

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
