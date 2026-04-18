В Самаре запатентовали новый способ получения антиоксидантов для полимеров

Опубликовано 18 апреля 2026, 20:371 мин.
В Самаре запатентовали новый способ получения антиоксидантов для полимеровРазработка продлевает срок службы материалов
В пресс-службе Самарского государственного технического университета сообщили, что ученые вуза получили патент на новый метод синтеза фенольных антиоксидантов. Эти добавки нужны для увеличения срока службы полимерных материалов. Технология полезна для производителей синтетических каучуков, полиолефинов и других крупнотоннажных полимеров.
Авторы работы использовали 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензиловый спирт и двухосновные карбоновые кислоты. Антиоксиданты замедляют старение полимеров под действием кислорода, тепла и света. Молекулы материала со временем распадаются на свободные радикалы. Добавки прерывают этот процесс радикально-цепного окисления углеродной цепи. В итоге изделие служит дольше. Предложенный процесс идет в расплаве методом переэтерификации в присутствии катализатора.
Разработка поможет создать отечественное производство антиоксидантов вместо импортных продуктов, отметили в пресс-службе.