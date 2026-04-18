В Самаре запатентовали новый способ получения антиоксидантов для полимеров

Авторы работы использовали 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензиловый спирт и двухосновные карбоновые кислоты. Антиоксиданты замедляют старение полимеров под действием кислорода, тепла и света. Молекулы материала со временем распадаются на свободные радикалы. Добавки прерывают этот процесс радикально-цепного окисления углеродной цепи. В итоге изделие служит дольше. Предложенный процесс идет в расплаве методом переэтерификации в присутствии катализатора.

Разработка поможет создать отечественное производство антиоксидантов вместо импортных продуктов, отметили в пресс-службе.