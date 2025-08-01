В Самаре запустили суперкомпьютер для ядерных исследований

Опубликовано 01 августа 2025, 16:171 мин.
В Самаре запустили суперкомпьютер для ядерных исследованийКластер будет обрабатывать данные с коллайдера NICA
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что в вузе начал работу новый вычислительный комплекс для обработки данных эксперимента SPD на коллайдере NICA. Проект реализован совместно с Объединённым институтом ядерных исследований в Дубне.
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Эксперимент SPD направлен на изучение спиновых характеристик элементарных частиц. Учёные будут сталкивать пучки поляризованных протонов и дейтронов, чтобы исследовать структуру этих частиц и природу их спина.
Вычислительный кластер включает 300 узлов и уже введён в эксплуатацию. Он станет частью распределённой системы обработки данных эксперимента. Самарский университет участвует в проекте с 2021 года.
Специалисты отмечают, что этот проект демонстрирует возможность создания подобных вычислительных систем «с нуля» для научных организаций. После запуска кластера университет сможет полноценно участвовать в обработке и хранении экспериментальных данных.