В Самаре запустили суперкомпьютер для ядерных исследований

Эксперимент SPD направлен на изучение спиновых характеристик элементарных частиц. Учёные будут сталкивать пучки поляризованных протонов и дейтронов, чтобы исследовать структуру этих частиц и природу их спина.

Вычислительный кластер включает 300 узлов и уже введён в эксплуатацию. Он станет частью распределённой системы обработки данных эксперимента. Самарский университет участвует в проекте с 2021 года.

Специалисты отмечают, что этот проект демонстрирует возможность создания подобных вычислительных систем «с нуля» для научных организаций. После запуска кластера университет сможет полноценно участвовать в обработке и хранении экспериментальных данных.