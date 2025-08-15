В самарских школах появятся классы по беспилотным технологиям

Опубликовано 15 августа 2025, 10:141 мин.
В самарских школах появятся классы по беспилотным технологиямПервые 10 специализированных кабинетов откроют в 2025 году
В Самарской области запускают масштабный образовательный проект по беспилотным технологиям. В течение пяти лет в каждой школе региона планируют оборудовать специализированные классы. Первые 10 таких кабинетов появятся уже в следующем году.
Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, классы под названием «Российские технологии» будут оснащены отечественным оборудованием: 3D-принтерами, беспилотниками и другой техникой. Всего программа охватит 658 школ региона.
Этот проект стал частью комплексного развития беспилотных технологий в Самарской области. Регион уже создал кластер БАС, объединивший шесть организаций, и утвердил программу развития отрасли до 2030 года.
С конца 2023 года в области работает научно-производственный центр по испытанию беспилотных систем. В планах — развитие наземной инфраструктуры для дронов, оснащение учебных заведений и закупка техники для охраны лесов.