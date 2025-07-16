В Самарской области появился бесплатный Wi-Fi

Ограничения мобильного интернета вводятся для защиты граждан и критической инфраструктуры. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева власти региона предприняли меры, чтобы снизить неудобства для жителей. Местные интернет-провайдеры организовали открытые точки доступа в Самаре.

Адреса, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, опубликованы на сайте Министерства цифрового развития Самарской области. Это позволит жителям оставаться на связи и пользоваться интернет-сервисами, несмотря на действующие ограничения.

Ранее специалисты МФТИ разработали новый метод проектирования патч-антенн, который позволяет создавать антенны для Wi-Fi, спутниковой связи и беспилотников в десятки раз быстрее и дешевле.