В Самарской области появился бесплатный Wi-Fi

Опубликовано 16 июля 2025, 16:151 мин.
В Самарской области появился бесплатный Wi-FiДоступ в интернет организовали на фоне ограничений
В Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi, чтобы компенсировать временные ограничения мобильного интернета. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов.
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Ограничения мобильного интернета вводятся для защиты граждан и критической инфраструктуры. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева власти региона предприняли меры, чтобы снизить неудобства для жителей. Местные интернет-провайдеры организовали открытые точки доступа в Самаре.
Адреса, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, опубликованы на сайте Министерства цифрового развития Самарской области. Это позволит жителям оставаться на связи и пользоваться интернет-сервисами, несмотря на действующие ограничения.
Ранее специалисты МФТИ разработали новый метод проектирования патч-антенн, который позволяет создавать антенны для Wi-Fi, спутниковой связи и беспилотников в десятки раз быстрее и дешевле.