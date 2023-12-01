В Самарской области создадут крупный центр по разработке беспилотных систем

Дмитрий Азаров отметил, что центр будет разрабатывать беспилотные летательные аппараты, используя знания и компетенции местных вузов в области авиационного конструирования и искусственного интеллекта, а также опыт ведущих предприятий региона, специализирующихся на автомобилестроении и двигателестроении.

По словам губернатора, в этом году уже начнется производство беспилотных летательных аппаратов в регионе. Создание центра станет ключевым шагом в развитии индустрии беспилотных авиационных систем, поддерживая запуск новых производственных линий и технологических разработок.