В Самарской области создадут крупный центр по разработке беспилотных систем

В Самарской области создадут крупный центр по разработке беспилотных системУже в этом году начнется производство
Губернатор Самарской области, Дмитрий Азаров, объявил о планах создания крупного регионального научно-производственного центра для разработки беспилотных авиационных систем. Это заявление было сделано на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, пишет РИА Новости.
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Дмитрий Азаров отметил, что центр будет разрабатывать беспилотные летательные аппараты, используя знания и компетенции местных вузов в области авиационного конструирования и искусственного интеллекта, а также опыт ведущих предприятий региона, специализирующихся на автомобилестроении и двигателестроении.
По словам губернатора, в этом году уже начнется производство беспилотных летательных аппаратов в регионе. Создание центра станет ключевым шагом в развитии индустрии беспилотных авиационных систем, поддерживая запуск новых производственных линий и технологических разработок.