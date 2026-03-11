В Самарском университете создали стенд для испытаний двигателей БПЛА

Комплекс воспроизводит экстремальные климатические условия. Испытания можно проводить при температуре от минус 50 до плюс 50 °C и в атмосфере, имитирующей высоту до 10 км. Также учитывается влияние осадков и других неблагоприятных факторов на работу двигателя, отметили в пресс-службе.

На установке планируют завершить испытания двигателя «Колибри» с максимальной тягой 220 ньютонов. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030».