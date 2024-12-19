В Санкт-Петербурге будут перерабатывать отходы в утеплитель

Опубликовано 19 декабря 2024, 23:511 мин.
В Санкт-Петербурге будут перерабатывать отходы в утеплительСоздан комплекс для производства
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ сообщили, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали инновационный комплекс для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в экологически чистый теплоизоляционный материал — пеностекло. Эта разработка решит проблему утилизации отходов и станет основой для производства материала, широко используемого в строительстве
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Комплекс состоит из двух установок: одна предназначена для получения электрической и тепловой энергии из органической части отходов, таких как бумага, дерево и картон, а другая — для производства пеностекла из стеклобоя. Органические отходы сжигаются, превращая их в пар, который используется для работы турбины, получения электроэнергии и подсушки топлива и стеклобоя.
Этот комплекс решает важную задачу — утилизацию отходов, которые на текущий момент чаще всего изолируются на полигонах, создавая проблемы с загрязнением почвы и грунтовых вод. Разработка ученых позволяет не только перерабатывать отходы, но и создавать полезный строительный материал, что способствует сокращению негативного воздействия на окружающую среду.