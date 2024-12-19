В Санкт-Петербурге будут перерабатывать отходы в утеплитель

Комплекс состоит из двух установок: одна предназначена для получения электрической и тепловой энергии из органической части отходов, таких как бумага, дерево и картон, а другая — для производства пеностекла из стеклобоя. Органические отходы сжигаются, превращая их в пар, который используется для работы турбины, получения электроэнергии и подсушки топлива и стеклобоя.

Этот комплекс решает важную задачу — утилизацию отходов, которые на текущий момент чаще всего изолируются на полигонах, создавая проблемы с загрязнением почвы и грунтовых вод. Разработка ученых позволяет не только перерабатывать отходы, но и создавать полезный строительный материал, что способствует сокращению негативного воздействия на окружающую среду.