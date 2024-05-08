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В России
Опубликовано 08 мая 2024, 20:21
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В Санкт-Петербурге откроют центр по разработке беспилотников

В этом году
В Санкт-Петербурге в 2024 году планируется открыть региональный центр по разработке и производству беспилотных авиационных систем. Он будет базироваться на инфраструктуре Технопарка города и ориентироваться на поддержку инновационных проектов стартапов и малых компаний.
В Санкт-Петербурге откроют центр по разработке беспилотников

© Ferra.ru

По словам вице-губернатора Владимира Княгинина, этот шаг направлен на развитие промышленности и создание условий для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Санкт-Петербург уже является крупным производителем беспилотных дронов и активно вовлечен в выполнение различных задач этой отрасли.

В дальнейших планах города — открытие большого научно-производственного центра в 2025 году на особой экономической зоне. Этот центр будет заниматься разработкой и производством беспилотных систем на более крупной площади, что даст новый импульс развитию индустрии в регионе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#беспилотник
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#БПЛА
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#дрон
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#разработка