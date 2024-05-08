В Санкт-Петербурге откроют центр по разработке беспилотников

По словам вице-губернатора Владимира Княгинина, этот шаг направлен на развитие промышленности и создание условий для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Санкт-Петербург уже является крупным производителем беспилотных дронов и активно вовлечен в выполнение различных задач этой отрасли.

В дальнейших планах города — открытие большого научно-производственного центра в 2025 году на особой экономической зоне. Этот центр будет заниматься разработкой и производством беспилотных систем на более крупной площади, что даст новый импульс развитию индустрии в регионе.