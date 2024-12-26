В Санкт-Петербурге открыли лабораторию биоразлагаемых материалов

По словам Виктории Соколовой, заместителя директора Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, лаборатория будет способствовать подготовке специалистов в области автоматизации и технологии производства упаковки. Также она станет центром для научных исследований и тестирования сырья и продукции.

Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения испытаний материалов по таким параметрам, как продавливание, изгиб, гладкость, толщина и влажность. Помимо этого, в лаборатории есть пресс для тестирования на сжатие, что позволяет более точно оценивать качество продукции.