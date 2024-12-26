В Санкт-Петербурге открыли лабораторию биоразлагаемых материалов

Опубликовано 26 декабря 2024, 21:591 мин.
В Санкт-Петербурге открыли лабораторию биоразлагаемых материаловОна поможет оценивать качество бумаги, картона и упаковки
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили, что на базе вуза открылась научно-испытательная лаборатория биоразлагаемых материалов. Здесь будут проводиться тесты новейших приборов для контроля качества бумаги, картона и упаковочных материалов.
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По словам Виктории Соколовой, заместителя директора Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, лаборатория будет способствовать подготовке специалистов в области автоматизации и технологии производства упаковки. Также она станет центром для научных исследований и тестирования сырья и продукции.
Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения испытаний материалов по таким параметрам, как продавливание, изгиб, гладкость, толщина и влажность. Помимо этого, в лаборатории есть пресс для тестирования на сжатие, что позволяет более точно оценивать качество продукции.