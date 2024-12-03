В Санкт-Петербурге открылся дизайн-центр по проектированию силовой электроники

Как сообщил проректор по научной и инновационной деятельности ЛЭТИ Александр Семенов, центр будет работать над проектированием электронных устройств на основе карбида кремния. Эти устройства планируется выводить на массовое производство, что обеспечит повышение качества и конкурентоспособности отечественной электроники. В будущем центр также займется сертификацией и экспертной оценкой продукции.

Кроме того, дизайн-центр сосредоточится на проверке качества компонентов, поступающих из-за рубежа, с целью защиты отечественных предприятий. Часть оборудования, которое используется в центре, является уникальным и не имеет аналогов в России.