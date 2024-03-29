В Санкт-Петербурге представили компактного дрона для контроля водоемов

Генеральный директор компании Иван Петров отметил, что дрон уже прошел несколько версий разработки и в настоящее время специалисты работают над его коммерциализацией. Одним из заказчиков является РЖД, которые заинтересованы в использовании дрона для контроля опор мостов, особенно тех, которые недоступны для осмотра с берега.

Особенностью устройства является его компактность и удобство использования. Петров отметил, что дрон можно легко транспортировать в багажнике автомобиля и управлять им с помощью пульта.

Помимо контроля чистоты воды, дрон в будущем сможет проводить проверку состояния опор мостов по нескольким параметрам, таким как коррозия и провисание, а также обнаруживать на них посторонние предметы.