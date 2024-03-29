В Санкт-Петербурге представили компактного дрона для контроля водоемов

Опубликовано 29 марта 2024, 21:28
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В Санкт-Петербурге представили компактного дрона для контроля водоемовВо время форума
На XXIII Международном форуме «Экология большого города» в Санкт-Петербурге был продемонстрирован компактный водный дрон-эколог. Представители компании «Аира флот» сообщили, что устройство способно отслеживать чистоту водоемов и в будущем сможет контролировать состояние опор мостов.
Генеральный директор компании Иван Петров отметил, что дрон уже прошел несколько версий разработки и в настоящее время специалисты работают над его коммерциализацией. Одним из заказчиков является РЖД, которые заинтересованы в использовании дрона для контроля опор мостов, особенно тех, которые недоступны для осмотра с берега.
Особенностью устройства является его компактность и удобство использования. Петров отметил, что дрон можно легко транспортировать в багажнике автомобиля и управлять им с помощью пульта.
Помимо контроля чистоты воды, дрон в будущем сможет проводить проверку состояния опор мостов по нескольким параметрам, таким как коррозия и провисание, а также обнаруживать на них посторонние предметы.