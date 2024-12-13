В Санкт-Петербурге представили подводный аппарат с ИИ

По словам директора по маркетингу НПП «Океанос» Надежды Кучумовой, аппарат может работать автономно, без участия оператора на поверхности. Он оснащен системой, которая позволяет ему самостоятельно ориентироваться в пространстве, выбирать необходимые инструменты и выполнять действия по гибким алгоритмам. Эта технология открывает новые возможности для подводных операций, значительно повышая их эффективность.

Основной задачей при проектировании аппарата было создание решения для промышленности, в частности, для добычи углеводородов и полезных ископаемых с морского дна в условиях Арктики и Дальнего Востока. Традиционные телеуправляемые аппараты требуют присутствия оператора, что ограничивает их использование в сложных погодных условиях и на опасных объектах. Автономный аппарат избавляет от этих проблем, обеспечивая непрерывную работу и сокращая операционные издержки.

Кроме того, аппарат может использоваться для научных целей, таких как экологический мониторинг и безопасность подводных объектов. Его рабочая глубина может достигать 1 км, а его возможности для манипуляций под водой будут значительно расширены с внедрением искусственного интеллекта и компьютерного зрения.