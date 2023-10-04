В Санкт-Петербурге пройдет международный форум здоровья

В Санкт-Петербурге пройдет международный форум здоровьяВ конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
В Санкт-Петербурге пройдет XI международный форум здоровья с 4 по 6 октября. Участие примут около 6,5 тысяч иностранных представителей, пишет ТАСС ссылаясь на сайт организаторов форума.
Международный форум будет проходить в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
На форуме ожидается более 6 500 участников и посетителей из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции, Ирака, Ирана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Свыше 200 авторитетных спикеров примут участие в 60 научно-практических конференциях. На выставочной экспозиции форума достижения в сфере здравоохранения представят более 55 компаний.
В программе форума пройдет более 60-ти мероприятий, также будут выступать около 200 спикеров. Планируются семинары, мастер-классы, деловые переговоры и т.п.