В Санкт-Петербурге пройдет международный форум здоровья

На форуме ожидается более 6 500 участников и посетителей из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции, Ирака, Ирана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Свыше 200 авторитетных спикеров примут участие в 60 научно-практических конференциях. На выставочной экспозиции форума достижения в сфере здравоохранения представят более 55 компаний.