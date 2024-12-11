В Санкт-Петербурге разработали устройство для защиты крыш от снега и сосулек

Наледь на крышах представляет серьезную угрозу для жизни. Каждый год в Санкт-Петербурге около 150 человек получают травмы от падения льда и снега с крыш. Кроме того, регулярное образование наледи может привести к разрушению фасадов и крыш. Именно это вдохновило магистранта ГУАП Даниэле Казадио на создание инновационного устройства.

Устройство состоит из циркуляционного насоса и системы нагревательных пластиковых труб, которые устанавливаются вдоль ливнестоков и желобов. Теплый воздух, собравшийся в вентиляционных шахтах зданий, направляется по трубам под карнизами крыш, предотвращая образование льда и сосулек. В отличие от существующих систем, которые растапливают снег резко, новая технология использует тепло от домовой вентиляции, что обеспечивает плавное таяние снега.

Это решение подходит для большинства домов, чья вентиляция расположена сверху. Оно значительно снижает эксплуатационные затраты, продлевает срок службы крыш и фасадов.