В Санкт-Петербурге создали бюджетную систему тестирования антенн

Разработка включает стенд сферического сканирования, который фиксирует объемные диаграммы направленности и поляризации антенн. Устройство поддерживает частоты от 1 до 8,8 тысячи МГц, а скорость сканирования достигает 500 точек в секунду. Это гарантирует высокое качество и скорость измерений, необходимых как в лабораторных исследованиях, так и на промышленных предприятиях, отметили в пресс-службе.

Система оснащена промышленными двигателями, обеспечивающими точность позиционирования до 0,5 градуса. Она рассчитана на устройства весом до 5 кг, что делает ее универсальной для множества задач. По словам разработчиков, стенд уже успешно прошел испытания в университете и на ряде предприятий, и в будущем планируется его массовое внедрение.