В Санкт-Петербурге создали цифровой полигон для тестирования киберзащиты

Цифровой полигон представляет собой виртуальную среду, максимально приближенную к реальным системам управления предприятий. В нем смоделирована инфраструктура различных организаций, включая банковские учреждения, нефтедобывающие компании и IT-компании. Здесь специалисты могут выявлять уязвимости в системах и отрабатывать меры защиты от взломов.

Каждая локация полигона включает в себя взаимосвязанные цифровые модули: базы данных, системы видеонаблюдения, почту, аудиосвязь и другие элементы. Специалисты могут использовать полигон как для моделирования кибератак, так и для разработки средств защиты.

По словам Чечулина, в будущем планируется сделать полигон универсальной площадкой для тестирования программного обеспечения любых компаний, которые захотят проверить устойчивость своей инфраструктуры к кибератакам. Компании смогут подключать свои сервисы к виртуальной среде и проверять их безопасность.