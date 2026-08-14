В России
Опубликовано 14 августа 2026, 13:51
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В Санкт-Петербурге создали оптический зонд для комплексного анализа тканей

Один датчик измеряет сразу несколько параметров
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали мультисенсорную систему на основе оптической когерентной томографии. Волоконный зонд толщиной примерно с человеческий волос одновременно формирует изображение ткани и измеряет ее упругость, температуру, давление и показатель преломления.
В Санкт-Петербурге создали оптический зонд для комплексного анализа тканей

© Ferra.ru

По словам руководителя проекта, доктора физико-математических наук, профессора Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Николая Ушакова, система работает с инфракрасным светом и исследует ткани на глубине нескольких миллиметров, различая детали размером в несколько микрометров. Разрешение составляет 20 мкм поперек и 7 мкм вглубь. Несколько зондов можно подключать к одному модулю для формирования 3D-изображения без механического перемещения.

Испытания провели на моделях из желатина и альбумина. В промышленности технология позволяет измерять толщину пленок с точностью до нескольких нанометров при разрешении лучше 1 мкм.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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