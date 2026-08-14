В Санкт-Петербурге создали оптический зонд для комплексного анализа тканей

По словам руководителя проекта, доктора физико-математических наук, профессора Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Николая Ушакова, система работает с инфракрасным светом и исследует ткани на глубине нескольких миллиметров, различая детали размером в несколько микрометров. Разрешение составляет 20 мкм поперек и 7 мкм вглубь. Несколько зондов можно подключать к одному модулю для формирования 3D-изображения без механического перемещения.

Испытания провели на моделях из желатина и альбумина. В промышленности технология позволяет измерять толщину пленок с точностью до нескольких нанометров при разрешении лучше 1 мкм.