В Санкт-Петербурге создали промышленного робота для обучения студентов

Робот, разработанный при поддержке программы «Приоритет-2030» Минобрнауки России, может использоваться для различных задач, таких как сборка автомобилей и перемещение мелкогабаритных изделий. Благодаря программе, созданной студентом Виталием Порываевым, робот может выполнять манипуляции в реальном времени, что сокращает время обучения, отметили в пресс-службе.

Конструкция робота состоит из пяти осей, что обеспечивает гибкость в использовании и простоту в обслуживании. Студенты смогут освоить монтаж и коммутацию датчиков, диагностику и техническое обслуживание робототехнических систем, а также разработку управляющих программ.