В Санкт-Петербурге создали промышленного робота для обучения студентов

Опубликовано 10 июля 2024, 16:55
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В Санкт-Петербурге создали промышленного робота для обучения студентовПрофессиональным навыкам
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что ученые вуза создали прототип промышленного робота, который значительно повысит качество подготовки кадров. Теперь студенты смогут осваивать профессиональные навыки прямо в университете, не дожидаясь практики на предприятиях.
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Робот, разработанный при поддержке программы «Приоритет-2030» Минобрнауки России, может использоваться для различных задач, таких как сборка автомобилей и перемещение мелкогабаритных изделий. Благодаря программе, созданной студентом Виталием Порываевым, робот может выполнять манипуляции в реальном времени, что сокращает время обучения, отметили в пресс-службе.
Конструкция робота состоит из пяти осей, что обеспечивает гибкость в использовании и простоту в обслуживании. Студенты смогут освоить монтаж и коммутацию датчиков, диагностику и техническое обслуживание робототехнических систем, а также разработку управляющих программ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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