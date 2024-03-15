В Санкт-Петербурге созданы цифровые двойники для железнодорожной техники

Цифровые двойники позволяют учитывать множество факторов при проектировании, что делает процесс разработки более точным и эффективным. Специалисты центра разработали архитектуру цифрового двойника экипажной части локомотива, создали компьютерные модели его составных частей и более 40 виртуальных стендов для цифровых испытаний.

Эта технология сделает процесс проектирования новой железнодорожной техники более эффективным и поможет в разработке проектов модернизации уже существующей техники.

Перспективы развития данной технологии оцениваются как весьма перспективные, исследователи планируют дальнейшее совершенствование методик и подходов к проектированию сложной железнодорожной техники в ближайшие годы.