В Санкт-Петербурге созданы цифровые двойники для железнодорожной техники

Опубликовано 15 марта 2024, 22:17
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В Санкт-Петербурге созданы цифровые двойники для железнодорожной техникиЧто улучшит процесс проектирования
Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и руководитель научного центра «Передовые цифровые технологии» Алексей Боровков сообщил, что специалисты центра впервые применили методы цифрового инжиниринга и технологию цифровых двойников для разработки элементов подвижного состава железнодорожного транспорта.
Цифровые двойники позволяют учитывать множество факторов при проектировании, что делает процесс разработки более точным и эффективным. Специалисты центра разработали архитектуру цифрового двойника экипажной части локомотива, создали компьютерные модели его составных частей и более 40 виртуальных стендов для цифровых испытаний.
Эта технология сделает процесс проектирования новой железнодорожной техники более эффективным и поможет в разработке проектов модернизации уже существующей техники.
Перспективы развития данной технологии оцениваются как весьма перспективные, исследователи планируют дальнейшее совершенствование методик и подходов к проектированию сложной железнодорожной техники в ближайшие годы.