В Саранске запустят бесплатный Wi-Fi в общественных местах

Опубликовано 17 июля 2025, 13:421 мин.
В Саранске запустят бесплатный Wi-Fi в общественных местахТочки доступа появятся в парках, ТЦ и транспорте
В Саранске появятся зоны с бесплатным Wi-Fi в самых посещаемых местах города. Инициатива призвана компенсировать неудобства от временных ограничений мобильного интернета, сообщил вице-премьер правительства Мордовии Батыр Эмеев.
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По его словам, точки доступа организуют в торговых центрах, на остановках, вокзале, аэропорту и парке имени Пушкина. Уже сейчас свободным интернетом можно воспользоваться в 17 торговых комплексах, в остальных локациях оборудование устанавливают.
Эмеев отметил, что перебои с мобильным интернетом создают проблемы в повседневной жизни — от вызова такси до рабочих вопросов. Бесплатный Wi-Fi поможет горожанам оставаться на связи. В будущем все точки доступа отметят на «Яндекс Картах» для удобства поиска.
Особое внимание уделят парку имени Пушкина — там Wi-Fi заработает на всей территории.