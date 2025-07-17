В Саранске запустят бесплатный Wi-Fi в общественных местах

По его словам, точки доступа организуют в торговых центрах, на остановках, вокзале, аэропорту и парке имени Пушкина. Уже сейчас свободным интернетом можно воспользоваться в 17 торговых комплексах, в остальных локациях оборудование устанавливают.

Эмеев отметил, что перебои с мобильным интернетом создают проблемы в повседневной жизни — от вызова такси до рабочих вопросов. Бесплатный Wi-Fi поможет горожанам оставаться на связи. В будущем все точки доступа отметят на «Яндекс Картах» для удобства поиска.

Особое внимание уделят парку имени Пушкина — там Wi-Fi заработает на всей территории.