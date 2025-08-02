В Саратове появится институт биоцифровых технологий

В структуру НИИ уже вошла лаборатория открытых биосистем и искусственного интеллекта, где создают системы анализа медицинских данных. Первые клинические исследования сосредоточатся в отделе интегративной кардиологии. Учёные разрабатывают портативное оборудование для мониторинга сердечно-сосудистой системы и решения задач в области нейронаук.

Как отметил ректор СГМУ Андрей Еремин, университет активно участвует в национальных проектах, разрабатывая современные медицинские технологии. Новый институт станет площадкой для внедрения цифровых решений и систем искусственного интеллекта в практическое здравоохранение.