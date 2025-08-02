В Саратове появится институт биоцифровых технологий

Опубликовано 02 августа 2025, 11:161 мин.
В Саратове появится институт биоцифровых технологийНовый НИИ займётся разработками для медицины
В пресс-службе Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского (СГМУ) сообщили, что на базе вуза открывается Научно-исследовательский институт биоцифровых систем здоровья. Учреждение будет заниматься полным циклом разработок — от научных исследований до внедрения технологий в практическое здравоохранение.
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В структуру НИИ уже вошла лаборатория открытых биосистем и искусственного интеллекта, где создают системы анализа медицинских данных. Первые клинические исследования сосредоточатся в отделе интегративной кардиологии. Учёные разрабатывают портативное оборудование для мониторинга сердечно-сосудистой системы и решения задач в области нейронаук.
Как отметил ректор СГМУ Андрей Еремин, университет активно участвует в национальных проектах, разрабатывая современные медицинские технологии. Новый институт станет площадкой для внедрения цифровых решений и систем искусственного интеллекта в практическое здравоохранение.