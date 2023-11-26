В Саратове разработали новую систему управления для тракторов

Новая система обладает рядом преимуществ, включая возможность управления двумя и тремя манипуляторами одновременно, что повышает производительность труда. Она разработана для использования на различных типах тракторов, включая модели "Беларус", и будет применяться при уборке снега, очистке обочин, скашивании травы, срезании кустарников и маленьких деревьев.

Система управления оснащена энкодерами и датчиками касания на каждом звене манипулятора, позволяющими механизаторам управлять процессом при помощи кнопок электронного блока или в автоматическом режиме. Она позволяет переводить манипулятор из рабочего положения в транспортное и обратно, а также осуществлять движение при выполнении работ по обслуживанию дорог.

Система прошла успешные испытания на тракторе "Стриж-2" и уже вызвала интерес у дорожных предприятий как в регионе, так и в стране. Авторами разработки выступили специалисты компании "Современные дорожные технологии" и студенты СГТУ, специализирующиеся на робототехнике и интеллектуальных системах.