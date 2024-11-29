В Саратове создали безопасные материалы для новых аккумуляторов

Опубликовано 29 ноября 2024, 16:301 мин.
В Саратове создали безопасные материалы для новых аккумуляторовУченые разработали материалы с долговечным сроком службы
Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) разработали новые материалы для литий-ионных источников питания. Они объединили преимущества аккумуляторов и суперконденсаторов, что позволило создать более долговечные и безопасные устройства.
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Материалы для электродов были изготовлены на основе фосфата ванадия-лития и титаната лития, дополненных углеродными нанотрубками. По словам ученых, эти компоненты обладают высокой скоростью накопления и отдачи заряда, что делает их особенно подходящими для автономных устройств.
Исследования показали, что использование таких материалов повышает электрохимические характеристики аккумуляторов, а также увеличивает их срок службы. Это может найти применение в смартфонах, планшетах и других устройствах, которые требуют надежных и эффективных источников питания.