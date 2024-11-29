В Саратове создали безопасные материалы для новых аккумуляторов

Материалы для электродов были изготовлены на основе фосфата ванадия-лития и титаната лития, дополненных углеродными нанотрубками. По словам ученых, эти компоненты обладают высокой скоростью накопления и отдачи заряда, что делает их особенно подходящими для автономных устройств.

Исследования показали, что использование таких материалов повышает электрохимические характеристики аккумуляторов, а также увеличивает их срок службы. Это может найти применение в смартфонах, планшетах и других устройствах, которые требуют надежных и эффективных источников питания.