В Саратове создали экологичную печь для сжигания отходов

Ключевым преимуществом разработки является система каталитического дожигания продуктов горения. Она предотвращает выбросы диоксинов и других опасных соединений, характерные для традиционных мусоросжигательных установок.

Эксперименты подтвердили эффективность технологии. При сжигании древесностружечных плит концентрация оксида углерода в выбросах снизилась с 0,8% до 0,1%, а метана и эфиров — до следовых значений. Окислы азота полностью нейтрализуются.

Получаемый зольный остаток может использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Печь также способна перерабатывать трудносжигаемых отходы.