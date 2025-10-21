В Саратове создали экологичную печь для сжигания отходов

Опубликовано 21 октября 2025, 15:001 мин.
В Саратове создали экологичную печь для сжигания отходовУстановка нейтрализует вредные выбросы в атмосферу
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) и Научно-исследовательского института технологий разработали промышленную печь для безопасного сжигания твердых отходов. Установка предназначена для утилизации медицинских, промышленных и бытовых отходов без вреда для окружающей среды.
© Ferra.ru
Ключевым преимуществом разработки является система каталитического дожигания продуктов горения. Она предотвращает выбросы диоксинов и других опасных соединений, характерные для традиционных мусоросжигательных установок.
Эксперименты подтвердили эффективность технологии. При сжигании древесностружечных плит концентрация оксида углерода в выбросах снизилась с 0,8% до 0,1%, а метана и эфиров — до следовых значений. Окислы азота полностью нейтрализуются.
Получаемый зольный остаток может использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Печь также способна перерабатывать трудносжигаемых отходы.