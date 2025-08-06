В Саратове создали систему распознавания дронов по звуку

Как пояснил автор проекта Сергей Кузнецов, традиционные методы обнаружения дронов часто оказываются малоэффективными. В отличие от них, акустический анализ позволяет выявлять БПЛА независимо от видимости и не требует сложного оборудования.

Система использует гибридный подход, сочетающий частотно-временной анализ звука с алгоритмами глубокого обучения. Для повышения точности распознавания применялись техники аугментации данных и трансферного обучения, что помогло системе выделять характерные звуковые паттерны даже при сильных помехах.

Тестирование подтвердило работоспособность технологии в городской среде. Разработка может интегрироваться в существующую инфраструктуру безопасности и использовать стандартное оборудование.

По словам разработчиков, система способна адаптироваться к новым моделям дронов. Это особенно важно в условиях постоянного расширения функционала беспилотников и связанных с этим рисков их несанкционированного использования.