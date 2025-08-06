В России
Опубликовано 06 августа 2025, 15:54
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В Саратове создали систему распознавания дронов по звуку

Разработка работает в условиях городского шума
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. (СГТУ) сообщили, что специалисты вуза разработали систему идентификации беспилотников по акустическим сигналам. Новая технология эффективно работает в городских условиях при плохой видимости и сильном фоновом шуме.
В Саратове создали систему распознавания дронов по звуку

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Как пояснил автор проекта Сергей Кузнецов, традиционные методы обнаружения дронов часто оказываются малоэффективными. В отличие от них, акустический анализ позволяет выявлять БПЛА независимо от видимости и не требует сложного оборудования.

Система использует гибридный подход, сочетающий частотно-временной анализ звука с алгоритмами глубокого обучения. Для повышения точности распознавания применялись техники аугментации данных и трансферного обучения, что помогло системе выделять характерные звуковые паттерны даже при сильных помехах.

Тестирование подтвердило работоспособность технологии в городской среде. Разработка может интегрироваться в существующую инфраструктуру безопасности и использовать стандартное оборудование.

По словам разработчиков, система способна адаптироваться к новым моделям дронов. Это особенно важно в условиях постоянного расширения функционала беспилотников и связанных с этим рисков их несанкционированного использования.