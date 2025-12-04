В России
Опубликовано 04 декабря 2025, 10:46
1 мин.

В Саратове создали соединения для усиления действия антибиотиков

Новые молекулы помогут бороться с бактериями
В пресс-службе Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского сообщили, что химики вуза разработали новые органические соединения, способные усиливать действие антибиотиков. Созданные молекулы с бициклической структурой показали активность против опасных патогенов, включая стафилококк и синегнойную палочку.
Ученые синтезировали 15 соединений класса бициклических гидразонов. В лабораторных тестах одно из веществ подавило рост стафилококка на уровне антибиотика канамицина, а другое продемонстрировало эффект, сопоставимый с тетрациклином, против устойчивой синегнойной палочки.

Особенно важно, что новые молекулы проявляют синергетический эффект в сочетании с существующими антибиотиками. Это позволяет усилить их действие и потенциально снизить дозировку, отметили в пресс-службе.

Компьютерное моделирование показало, что соединения воздействуют на ключевые бактериальные механизмы: синтез ДНК, формирование клеточной стенки и систему клеточной коммуникации, которая помогает бактериям защищаться.

Исследование проводится совместно с Институтом биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН.