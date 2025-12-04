В Саратове создали соединения для усиления действия антибиотиков

Ученые синтезировали 15 соединений класса бициклических гидразонов. В лабораторных тестах одно из веществ подавило рост стафилококка на уровне антибиотика канамицина, а другое продемонстрировало эффект, сопоставимый с тетрациклином, против устойчивой синегнойной палочки.

Особенно важно, что новые молекулы проявляют синергетический эффект в сочетании с существующими антибиотиками. Это позволяет усилить их действие и потенциально снизить дозировку, отметили в пресс-службе.

Компьютерное моделирование показало, что соединения воздействуют на ключевые бактериальные механизмы: синтез ДНК, формирование клеточной стенки и систему клеточной коммуникации, которая помогает бактериям защищаться.

Исследование проводится совместно с Институтом биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН.