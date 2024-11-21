В Саратове создали станцию для зарядки и замены аккумуляторов дронов

По словам разработчиков, одной из главных проблем современных БПЛА является ограниченное время полета, которое составляет всего 30−40 минут, а также длительное время зарядки аккумулятора. Новая станция решает эти проблемы, предлагая систему, которая автоматически заменяет аккумуляторные батареи и обеспечивает беспроводную зарядку без необходимости точного позиционирования дронов.

Станция оснащена четырьмя слотами для установки аккумуляторов, что позволяет использовать несколько заранее заряженных батарей для замены. Это позволяет поддерживать бесперебойную работу дронов без остановок на длительную зарядку. Принцип беспроводной зарядки делает систему удобной и эффективной, исключая необходимость механического соединения при зарядке.

Для защиты от неблагоприятных погодных факторов станция оснащена куполом с водоотталкивающим покрытием.