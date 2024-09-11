В России
Опубликовано 11 сентября 2024, 14:57
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В Саратовской области внедрят систему распознавания лиц

Технология поможет в поиске нарушителей и пропавших людей
В пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона сообщили, что компания NtechLab, партнер госкорпорации «Ростех», внедрит в Саратовской области технологии распознавания лиц для улучшения городской безопасности.
В Саратовской области внедрят систему распознавания лиц

© Ferra.ru

В рамках соглашения с региональным правительством, на форуме Kazan Digital Week 2024 было объявлено о запуске системы FindFace Multi, которая поможет искать правонарушителей и пропавших без вести людей.

Кроме того, планируется тестирование видеоаналитики для контроля за вывозом мусора, загруженностью остановок и маршрутами общественного транспорта. Это нововведение направлено на повышение эффективности городской инфраструктуры и работы коммунальных служб, отметили в пресс-службе.

Особое внимание уделяется безопасности в общественных местах, а также возможностям поиска потерявшихся домашних животных с помощью искусственного интеллекта. Технология уже успешно применяется в Подмосковье, и Саратовская область сможет протестировать ее в ближайшее время.