В Саратовской области внедрят систему распознавания лиц

В рамках соглашения с региональным правительством, на форуме Kazan Digital Week 2024 было объявлено о запуске системы FindFace Multi, которая поможет искать правонарушителей и пропавших без вести людей.

Кроме того, планируется тестирование видеоаналитики для контроля за вывозом мусора, загруженностью остановок и маршрутами общественного транспорта. Это нововведение направлено на повышение эффективности городской инфраструктуры и работы коммунальных служб, отметили в пресс-службе.

Особое внимание уделяется безопасности в общественных местах, а также возможностям поиска потерявшихся домашних животных с помощью искусственного интеллекта. Технология уже успешно применяется в Подмосковье, и Саратовская область сможет протестировать ее в ближайшее время.