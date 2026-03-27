В Сбербанке заявили, что физическому труду не грозит замена ИИ

Опубликовано 27 марта 2026, 16:22
В Сбербанке заявили, что физическому труду не грозит замена ИИРоботы начнут помогать строителям через 3−5 лет
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что профессии, связанные с физическим трудом, пока не могут быть заменены искусственным интеллектом (ИИ). Речь идет о монтажниках, строителях и бетонщиках. По его словам, дефицит кадров в отрасли сохранится до появления специализированных роботов.
При этом навыки работы с ИИ уже стали обязательными для большинства офисных профессий, подобно владению компьютером. В ближайшие три-пять лет такие требования начнут распространяться и на рабочие специальности, где люди будут трудиться вместе с роботами.
Ведяхин отметил, что высокий спрос на кадры позволяет человеку, не нашедшему себя в одной сфере, реализоваться в другой. В России для этого есть широкие возможности.