В Сбере объяснили, как ИИ помогает бороться с новыми киберугрозами

Первым направлением является автоматизация реагирования. В Сбере разрабатываются мультиагентные системы для Центра кибербезопасности, способные предугадывать векторы атак и адаптировать защиту. Второе направление — автоматизированная безопасная разработка, где специальная ИИ-платформа выявляет уязвимости в исходном коде на всех этапах производства.

Третье направление включает ассистенты и копайлоты на основе ИИ. В банке работают система «Кибераналитик» для анализа угроз и помощник CyberExpert, сочетающий классические ML-решения и генеративные агенты. Аналогичный продукт для рынка доступен на портале «Кибрарий».

Лебедь подчеркнул, что внедрение ИИ в этих направлениях позволяет компаниям снизить зону неопределенности и эффективнее контролировать киберриски.