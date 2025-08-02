В Сбере рассказали, как ускорить создание ИИ на русском языке

Ключевая особенность разработки — использование архитектуры «смесь экспертов» (MoE). Эта система работает по принципу команды специалистов, где для каждой задачи активируются только нужные модули. Такой подход не только повышает скорость обработки данных, но и снижает затраты вычислительных ресурсов.

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Младшая версия модели уже доступна для свободного использования. По словам технического директора GigaChat Фёдора Минькина, технология открывает новые возможности для бизнеса — от автоматизации поддержки клиентов до генерации контента. Разработчики также предоставили доступ к коду и весам моделей, что ускорит исследования в области искусственного интеллекта.