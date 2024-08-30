В «СБПэй» появилась оплата по биометрии

Опубликовано 30 августа 2024, 15:271 мин.
В «СБПэй» появилась оплата по биометрииВ Казани начнется тестирование новой функции для оплаты проезда
Национальная система платежных карт (НСПК) представила обновленную версию мобильного приложения «СБПэй», теперь поддерживающую оплату по биометрии. Эта функция доступна пользователям, зарегистрировавшим свои биометрические данные в приложении «Госуслуги биометрия».
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В пресс-службе НСПК сообщили, чтобы активировать биометрическую оплату, нужно зайти в раздел «Счета» в приложении «СБПэй», выбрать «Подключить биометрию» и подтвердить действие через «Госуслуги». После активации оплата будет проходить без необходимости использования приложения: достаточно будет просто взглянуть в камеру специализированного терминала для завершения платежа.
Первая реализация новой функции стартует в метро Казани, где пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью биометрии. В будущем планируется расширение этой технологии на торговые точки и сервисы, а также привлечение новых банков-участников. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что проект является частью инициативы по запуску биоэквайринга.