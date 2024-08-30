В «СБПэй» появилась оплата по биометрии

В пресс-службе НСПК сообщили, чтобы активировать биометрическую оплату, нужно зайти в раздел «Счета» в приложении «СБПэй», выбрать «Подключить биометрию» и подтвердить действие через «Госуслуги». После активации оплата будет проходить без необходимости использования приложения: достаточно будет просто взглянуть в камеру специализированного терминала для завершения платежа.

Первая реализация новой функции стартует в метро Казани, где пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью биометрии. В будущем планируется расширение этой технологии на торговые точки и сервисы, а также привлечение новых банков-участников. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что проект является частью инициативы по запуску биоэквайринга.